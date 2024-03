Sinds deze middag opnieuw treinverkeer tussen Lokeren en Sint-Niklaas

Sinds deze middag rijden er opnieuw treinen tussen Lokeren en Sint-Niklaas. Dat laat spoorwegbeheerder Infrabel weten. Vorige week gebeurde er in Belsele een ongeval tussen een trein en een werfkraan. Daardoor is er al een week lang geen treinverkeer mogelijk. Maar de herstellingswerken schieten volgens Infrabel goed op. Dit weekend werden de beschadigde sporen hersteld over een afstand van 300 meter. Daarnaast is ook de bovenleiding gemaakt. Deze ochtend gebeurden nog werken aan de seininrichting, en werd ook de volledige spoorinfrastructuur getest. Alles was in orde, waardoor deze namiddag de eerste treinen weer langs Belsele reden.