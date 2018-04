Economie Morgen opent Burger King langs E17 in Kruibeke

embed

Langs de E17 in Kruibeke opent morgen een nieuwe vestiging van Burger King. De eerste vestiging van de hamburgerketen in Oost-Vlaanderen. Het fastfoodrestaurant komt er in de richting van Antwerpen. Het is het eerste snelwegrestaurant van Burger King, de achtste vestiging van de keten in totaal in ons land. De opening kadert in een samenwerking tussen Burger Brands Belgium en EG Group, de beheerder van tankstations.