Op de Koning Boudewijnlaan in Lokeren is rond de middag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt, nadat hij werd aangereden door een lichte bestelwagen. De aanrijding vond plaats op een oversteekplaats waar fietsers voorrang moeten geven aan het autoverkeer. Het slachtoffer zou dat niet hebben gedaan. Mogelijk was hij verblind door de laagstaande zon. De impact was bijzonder hevig. De fietser moest in kritieke toestand naar het ziekenhuis worden overgebracht. De bestuurder van de auto raakte niet gewond.