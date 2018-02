Mobiliteit en Verkeer Morgen is het weer Verkeersveilige Dag in Oost-Vlaanderen

Morgen extra uitkijken als u de baan op moet, want het is weer de Verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen. Alle 28 Oost-Vlaamse politiezones, en de federale weg- en scheepvaartpolitie gaan dan controles uitvoeren. De Verkeersveilige dag is in het leven geroepen om de fatale kettingbotsing op de E17 in Nazareth te herdenken. In 1996 botsten daar 20 auto's op elkaar. Er vielen toen 10 doden en 56 gewonden. Morgen zullen er meer snelheidscontroles zijn dan anders in onze provincie. Maar er zullen ook alcoholcontroles zijn. En de politie gaat er streng op toekijken of u uw gordel draagt, en zeker niet telefoneert achter het stuur.