Morgen hinder bij De Lijn en NMBS door vakbondsactie

In de Schrovestraat in Wieze bij Lebbeke is deze ochtend brand uitgebroken in een woning. Het was een buurtbewoner die de rook en vlammen opmerkte. Hij verwittigde de hulpdiensten. Die kwamen snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de vlammen naar buiten sloegen. De schade aan de woning, waar een massagesalon in gevestigd is is groot. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De woning is tijdelijk onbewoonbaar verklaard.