Morgen gaat Young Hearts in première, een film van Wetteraar Anthony Schatteman met Lou Goossens uit Buggenhout in de hoofdrol

Woensdag kan u in de bioscoop gaan kijken naar de nieuwe Vlaamse film Young Hearts. De film speelt zich af in Wetteren en vertelt het verhaal over een ontluikende liefde tussen twee buurjongetjes. De film is autobiografisch en vertelt dus ook een beetje het verhaal van de Wetterse regisseur Anthony Schatteman. De prent oogstte al veel lof. Hij werd vertoond op 65 filmfestivals en sleepte al zo'n 40 prijzen in de wacht. Wij zochten de regisseur op in Antwerpen, waar de film morgen in première gaat.