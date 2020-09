Er is goed nieuws voor het onderwijs in onze provincie. Want Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts deelt 7,5 miljoen euro uit om extra plaatsen te creëren in het secundair onderwijs. Bijna 4 miljoen euro is voor Sint-Niklaas. Daar is er al langer een capaciteitsprobleem. Met het geld kunnen 410 extra plaatsen gecreëerd worden. De rest van het geld gaat onder meer naar de regio rond Ninove en scholen in en rond Dendermonde. In totaal worden zo 805 extra plaatsen gecreëerd in onze provincie. Die investeringen zijn nodig zegt de minister, want tegen 2025 wordt over heel Vlaanderen een tekort van tienduizenden plaatsen verwacht.