Het Belgisch kampioenschap bij de vrouwen is op een zware ontgoocheling uitgedraaid voor renster Julie De Wilde uit Laarne. De wedstrijd draaide uit op een massasprint. Maar hoewel De Wilde goed vooraan zat, kon ze haar snelle benen toch niet benutten. Er was niets te beginnen tegen Lotte Kopecky die makkelijk won. Julie De Wilde finishte uiteindelijk als vierde, net naast het podium dus. Een mens zou voor minder zwaar ontgoocheld zijn, en dat was ook duidelijk te merken in het interview achteraf.