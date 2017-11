Sport Moreno De Pauw en Kenny De Ketele winnen de Zesdaagse van Gent

Moreno De Pauw en Kenny De Ketele hebben zonet de Zesdaagse van Gent gewonnen. Ze haalden het uiteindelijk met twee ronden voorsprong op het Franse duo Thomas/Kneisky. De derde plaats is voor de Nederlanders Stroetinga en Havik. De Ketele pakt zijn derde zege in de Gentse Zesdaagse. Voor De Pauw is het zijn eerste zege in Gent. De Waaslander kroonde zich in deze Zesdaagse bovendien tot de pistier met de snelste benen. Hij stelde het baanrecord van het Kuipke nog maar eens scherper.