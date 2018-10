Moorselbaan opgeschrikt door zwaar verkeersongeval

Op een brug over de E17 in Haasdonk bij Beveren is deze namiddag een vrachtwagen volledig uitgebrand. De vrachtwagen had net de snelweg verlaten, toen die vuur vatte. De vrachtwagen en de oplegger, geladen met voeding en zeepproducten, brandde volledig uit. De chauffeur kon gelukkig tijdig vluchten en raakte niet gewond. Door de brand was de Bergstraat, dat is de weg tussen Haasdonk en de E17, volledig afgesloten. Dat zorgde voor heel wat files in de buurt. De oorzaak is waarschijnlijk te zoeken bij een technisch defect.