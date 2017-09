Moorselbaan in Aalst krijgt fietstunnel tegen 2020

Binnenkort zal je voor 60 euro per maand onbeperkt de trein, de tram én de bus kunnen nemen in Gent en Antwerpen. Het bericht over die zogenaamde Citypass staat in de krant De Morgen. De NMBS en De Lijn bevestigen het nieuws, maar willen officieel pas in oktober communiceren over hun plannen. De Citypass moet de vele automobilisten in en rond de steden voor een stuk weghouden. Bij TreinTramBus vinden ze het een uitstekend idee en hopen ze dat ook wie in de rand rond Gent en Antwerpen woont, van het gecombineerd abonnement zal kunnen genieten.