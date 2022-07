Moorsel is klaar voor drie dagen folklore en oogstfeesten tijdens de Pikkeling

En we sluiten af met de TV Oost Vertellingen. Die waren gisteravond te gast in Haaltert. Over twee weken, op donderdag 4 augustus is het de beurt aan Thomas Smith in Lebbeke. In Haaltert gaf comédienne en actrice Jade Mintjes gisteren al het beste van zichzelf. Ze pakte het publiek in met enkele ludieke parodieën, op liedjes van onder andere K3. En daarnaast had ze ook wat scherpe moppen in petto.