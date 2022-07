Dan zijn we bij de sport aanbeland. SK Beveren heeft de goedkoopste abonnementsprijzen van het hele Belgische professionele voetbal. Zo heb je voor 80 euro al een abonnement voor een staanplaats op de Freethiel. En daarmee is geel-blauw de goedkoopste van alle profploegen, in de Challenger Pro League en 1A. Bij reeksgenoot Dender betaal je bijvoorbeeld 125 euro voor het goedkoopste abonnement. Maar voor een heel jaar voetbal te kijken bij RWDM of Beerschot, betaal je dubbel zoveel als bij SK Beveren. Het is een bewuste keuze van de club om de prijzen zo laag te houden.