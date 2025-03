In het subtropisch zwembad LAGO Meerminnen in Beveren zit het buitenzwembad goed vol. Vandaag zijn er 700 bezoekers en in het weekend worden er 900 verwacht. Het buitenzwembad blijft normaal gezien zo goed als leeg tijdens de krokusvakantie, en dan zwemmen de kinderen liever binnen. Maar de zon brengt daar nu dus verandering in. En de dosis vitamine D doet iedereen hier duidelijk deugd.