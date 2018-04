Mollen zien we wel vaker, maar een albinomol, dat is toch wel iets heel speciaals. In Zele heeft de kat van boer Freddy er eentje gevangen in de velden. Nu laat Freddy het bijzondere beestje trots aan heel de buurt zien. Hij bewaart het dode exemplaar in de diepvries. Want een albinomol is zeldzaam. Slechts één op de duizend mollen is wit.