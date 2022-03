In Briel, een gehucht vlakbij Buggenhout, is ophef ontstaan over de sluiting van een kleuterschooltje. Ouders hebben deze week via via moeten vernemen dat de schoolpoorten eind juni dicht gaan. Nochtans gingen er de laatste tijd weer méér kindjes weer naar de school, door de invoering van een nieuwe onderwijsmethode. Maar toch moet de school toe. De ouders voelen zich in de steek gelaten, en moeten halsoverkop op zoek naar een andere school.