In Temse leek het lang een tweestrijd te worden tussen het kartel cd&v-Open Vld en N-VA. Maar verrassend genoeg is het nooit echt een strijd geworden. Want de cd&v-Open Vld van huidig burgemeester Hugo Maes haalde in Temse een monsterscore van 37%. Hij laat zo z'n grootste uitdager Lieve Truyman van N-VA ver achter zich. Maes was duidelijk geëmotioneerd na zijn persoonlijke overwinning.