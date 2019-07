De film 'Red Sandra' over het leven van Sandra Massart uit Temse krijgt meer en meer vorm. De opnames beginnen over een maand en de film zou over een goed jaar moeten klaar zijn. Ook de hoofdrollen zijn intussen toegewezen. Zo zal Sven De Ridder vader William Massart vertolken. Sandra zelf wordt gespeeld door de debuterende Rosalie Charles en de rol van moeder Olga is voor Darya Gantura. Sandra Massart leed aan een levensbedreigende stofwisselingsziekte. In december 2016 is het meisje gestorven aan een longontsteking. Haar gevecht tegen die ziekte, en de verbeten strijd van haar vader tegen de farma-industrie, werd wereldwijd opgepikt door de media.