Mondmaskerplicht ligt maandag op tafel bij kernkabinet

Naar een ander nieuw woonblok in Aalst. Eentje dat er wel al staat, en vooral ook een bijzondere naam heeft gekregen. Want dit woonblok in de Bredestraat, vlakbij het stadion van Eendracht Aalst, krijgt de naam Gaston 11. Dat is een verwijzing naar Gaston Van der Elst. Een geboren en getogen Aalstenaar die in de jaren '60 en '70 het mooie weer maakte bij zwart-wit. In totaal speelde Gaston 16 jaar voor 'den Iendracht'. Hij was ook naast het veld bekend in de stad, als uitbater van een café op de Grote Markt. Van der Elst overleed vorige zomer, op 84-jarige leeftijd.