In Aalst is het al zeker tot 1 maart verplicht om een mondmasker te dragen. De stad heeft dat vandaag bekend gemaakt in haar nieuwsbrief. Meteen een verlenging voor twee maanden dus, en dat is wel opvallend, want tegen maart kan de coronasituatie er anders uitzien. Maar de Aalstenaars reageren begripvol.