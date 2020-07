Het aantal patiënten dat met corona opgenomen wordt in de ziekenhuizen in onze regio, blijft voorlopig beperkt. Dat blijkt uit een rondvraag van de redactie van TV Oost Nieuws. In tegenstelling tot elders in het land, vertaalt het toenemend aantal coronabesmettingen zich dus nog niet in een stijging van de ziekenhuisopnames. Onder andere het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas past ondertussen wel al de bezoekregeling aan. Vanaf morgen mag er slechts één bezoeker per patiënt binnen.