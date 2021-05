Mondmasker dragen in centrum Sint-Niklaas niet meer verplicht vanaf maandag

De stad Sint-Niklaas versoepelt de mondmaskerplicht. Vanaf volgende week maandag is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen.

De mondmaskerplicht was al sinds juli vorig jaar van kracht in het Sint-Niklase centrum. Onder meer in de omgeving van het Stationsplein, de Stationsstraat en de Grote Markt was een mondmasker opzetten verplicht.

De coronasituatie in de stad verbetert, de cijfers lenen zich er toe om nu van die mondmaskerplicht af te stappen. De versoepeling wordt ook doorgevoerd in het Waasland Shopping, al mogen winkelcentra wel zelf nog strengere regels hanteren. Ook de federale richtlijnen blijven van kracht.