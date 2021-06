Mondmasker dragen in Aalst vanaf morgen niet langer verplicht

De mondmaskerplicht in Aalst wordt opgeheven. Vanaf 12 juni is het dragen van een masker niet langer verplicht in de bebouwde kom van de stad en de deelgemeenten.

De mondmaskerplicht in Aalst geldt al sinds eind vorig jaar. Enkele weken geleden schoof burgemeester Christoph D'Haese 20 juni naar voor als versoepelingsdatum. "Twee criteria zijn steeds van groot belang geweest bij het bepalen van wat er kon en niet kon ter bescherming van onze volksgezondheid: het aantal patiënten in onze ziekenhuizen én de vaccinatiegraad. Beiden evolueren nu bijzonder gunstig. De situatie in de ziekenhuizen is onder controle. Daar waar eerst 20 juni werd vooropgezet als ultieme versoepelingsdatum in Aalst, kunnen we nu versneld schakelen", klinkt het nu.

In vaccinatiecentrum Denderdal wordt vandaag al het 100.000ste prikje gezet, het moment om te versoepelen. Vanaf morgen is het niet langer verplicht om een mondmasker te dragen in openlucht. De burgemeester roept de Aalstenaar wel op om voorzichtig te blijven en het mondmasker te dragen op drukke plaatsen waar de anderhalve meter niet kan gegarandeerd worden.