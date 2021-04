Monasterium van de Goede Herder in Temse geeft inkijk op werking op Erfgoeddag

Onze streek heeft er een nieuw speelbos bij. Het terrein van anderhalve hectare groot is ingewijd aan Driegoten in Hamme. Speelbossen zijn zones waar kinderen of jongeren volledig hun gang kunnen gaan. Je mag er bijvoorbeeld de wandelpaden verlaten. Dat mag niet in elk bos. Op termijn wil de dienst Natuur en Bos meer van die speelbossen inrichten in onze regio.