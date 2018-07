Het gaat uitstekend met het toerisme in Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie en uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. Overal in Vlaanderen herstelt het toerisme zich sinds de aanslagen van 2 jaar geleden. Het voorbije jaar ontving Oost-Vlaanderen bijna 9 procent meer toeristen dan in 2016 en werden er ruim 12 procent meer overnachtingen geregistreerd. Onze provincie is daarmee de sterkste stijger in Vlaanderen. Binnenlandse en Nederlandse toeristen samen hebben in 2017 meer dan 39 miljoen euro besteed aan hun vakantie in onze provincie.