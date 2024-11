Mogelijk graasverbod in Verdronken Land van Saeftinghe betekent einde van het landschap dat er nu is

In het Verdronken Land van Saeftinghe zullen de dieren misschien niet meer mogen grazen omdat de begroeiing te veel PFAS bevat. En dat zou dan weer nefaste gevolgen kunnen hebben voor het natuurgebied, dat vreest de stichting Het Zeeuwse Landschap alvast. Het natuurgebied ligt op de grens van de gemeente Beveren met het Nederlandse Zeeuws-Vlaanderen. Het is het grootste brakwaterschor van West-Europa. Op dit moment grazen er meer dan 200 beesten in het gebied.