Een 25ste verjaardag in mineur, dat is wel wat je kan zeggen over Bakkerij Van Steenlandt in Melsele. Maandenlang zal de gewestweg waar de bakkerij gelegen is, onderbroken zijn door wegenwerken. De vele passanten die er anders binnen springen blijven weg, alleen de echte vaste klanten blijven over. En dus moet de bakker op zoek naar oplossingen om te overleven. Zoals daar bijvoorbeeld is, de broodronde.