Moet de Oude Dender omheind worden of niet?

In de Oude Dender, in het centrum van Dendermonde, is deze middag het lichaam gevonden van een man die sinds vrijdagnacht vermist was. Die man werd voor het laatst gezien toen hij een café op de Grote Markt binnenstapte. Enkele uren later verliet hij die zaak via de achterkant. En vermoedelijk is hij daar in het water gevallen. Vanmorgen organiseerde de brandweer een grote zoekactie in de Oude Dender. Na twee uur zoeken werd zijn lichaam aangetroffen. Alles wijst in de richting van een tragisch ongeval.