Luierfabrikant Ontex, met hoofdzetel in Erembodegem bij Aalst, wil beter en efficiënter produceren om winst voor de aandeelhouders te creëren. Het bedrijf zag haar omzet het voorbije kwartaal met anderhalve procent dalen. Het beursaandeel is fors gezakt. Onder de naam 'Transform2Grow' lanceert Ontex vandaag een transformatieplan. Zo wil het zijn huidige leiderschapspositie versterken en tegelijk ook uitbreiden naar nieuwe branches en regio's. Een investering van in totaal 130 miljoen euro. Ontex is wereldwijd actief, telt twintig productievestigingen en stelt 11.000 mensen te werk. Naast Aalst heeft het bedrijf ook Belgische vestigingen in Buggenhout en Eeklo. De vakbonden vreesden vooraf voor een verlies van arbeidsplaatsen. Maar ontslagen zijn niet aan de orde, zo verzekert de directie.