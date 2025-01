Moerbeke is nu officieel deel van Lokeren: "Elke dag wordt duidelijker hoe sterk we in elkaar verweven zijn"

De nieuwe fusie tussen Lokeren en Moerbeke is officieel een feit, met de installatie van de gemeenteraad. In het nieuwe schepencollege is ook plaats voor drie Moerbekenaren, onder meer de voormalige burgemeester van de gemeente. Hij legde samen met de rest van het schepencollege en alle gemeenteraadsleden officieel de eed af. Dat deed ook Filip Anthuenis, die al sinds 2000 onafgebroken burgemeester is van Lokeren.