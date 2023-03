Moeizame ochtendspits richting Antwerpen door regen en reeks ongevallen

En dan gaan we naar Wetteren. Want het ziet ernaar uit dat de Kalkensteenweg niet zal heraangelegd worden tegen 13 mei. De Vlaamse overheid had die deadline gekregen van de rechter, nadat een buurtbewoner een rechtszaak had gewonnen over de slechte staat van de straat. Maar de overheid is in beroep gegaan en plant de heraanleg nog niet voor binnenkort. Maar de buurtbewoner geeft niet op en blijft strijden voor een veilige Kalkensteenweg.