Moeizame avondspits op E40 door ongeval in Vlekkem

In Temse is deze middag een bejaarde vrouw met haar auto in de Barbierbeek beland. Dat gebeurde in de Luiseekdam, een smal, doodlopend landwegje op Temse-Velle. De oude dame had zich mogelijk van straat vergist en wou zich omkeren, maar daar was maar weinig plaats voor. Bij het manoeuvre kwam ze met één van de achterwielen naast de rand van een brugje terecht, met alle gevolgen vandien. De auto kantelde in de beek en kwam daar tot stilstand. De vrouw moest door de brandweer uit haar wagen worden geholpen. Ze raakte niet gewond. Haar auto liep lichte schade op en werd getakeld.