Moeilijke Vlaanderens Mooiste voor onze streekrenners, hersenschudding na val bij Jenno Berckmoes

Voor de meeste van onze streekrenners was het een moeilijke Vlaanderens Mooiste. Aimé De Gendt uit Denderhoutem was met een 28ste plaats de beste streekrenner. Brent Van Moer uit Beveren kwam mee met het grote pak over de streep. Zijn ploegmaat en Houtemnaar Jenno Berckmoes kwam heel hard ten val en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij heeft een hersenschudding en verschillende kneuzingen. Ook Sander De Pestel en Dries De Bondt moesten al vroeg in de wedstrijd na een val opgeven.