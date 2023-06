Moeilijke start voor eerste topweekend in provinciale domeinen: wachtrijen tot één uur in De Gavers

De eerste topdag in de provinciale domeinen is niet zonder slag of stoot verlopen. In De Gavers in Geraardsbergen ontstonden vanmiddag lange wachtrijen aan de ingang. Sommige bezoekers moesten tot drie kwartier tot zelfs een uur wachten vooraleer ze de zwemzone konden betreden. Sinds 1 juni moeten bezoekers hun identiteitskaart voorleggen om toegang te krijgen tot de Oost-Vlaamse provinciale domeinen. De provincie wil zo amokmakers buiten houden. Maar dat zorgde dus voor heel wat vertraging. Vandaag was het strand volledig volzet in De Gavers.