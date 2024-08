De moeder van de vermoordde ex-burgemeester van Aalst, Ilse Uyttersprot, komt op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Suzanne Moortgat is 85, ze krijgt een plekje in het midden van de cd&v-lijst. Het symbolische hart van de partij. Na enkele jaren in de oppositie wil cd&v opnieuw mee besturen. Want er is te veel stilstand geweest de voorbije jaren, vindt de partij.