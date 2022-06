Moeder van in cel overleden Aalstenaar: "Hij had extra hulp nodig, we willen antwoorden"

De moeder van de man die gisteren dood werd teruggevonden in een Aalsterse politiecel, eist antwoorden. Want haar drugsverslaafde zoon had extra hulp nodig. Dat zegt de vrouw in een gesprek met TV Oost Nieuws. De moeder wil weten wat er zich precies in het politiekantoor heeft afgespeeld. Het is nog altijd niet duidelijk waaraan de man van 39 is gestorven. Gisteren werd een autopsie op het lichaam uitgevoerd, maar het is nog altijd wachten op de resultaten.