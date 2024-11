In Zwijndrecht is vanmorgen een 51-jarige vrouw en moeder van drie kinderen met geweld om het leven gebracht. Politie en parket zijn nog op zoek naar de dader. De koelbloedige moord gebeurde aan haar huis in Vromenhove, een rustige woonwijk. Het waren de buren die de hulpdiensten deze ochtend belden, nadat ze gegil hadden gehoord. Het parket van Antwerpen heeft een onderzoeksrechter aangesteld.