Moeder die dochter verloor maakt Oost-Vlaamse ziekenhuizen kindvriendelijker

Wie met zijn kinderen of kleinkinderen al eens op de spoeddienst van een ziekenhuis is beland, weet dat dat stressvolle momenten kunnen zijn. Het is niet altijd even gemakkelijk om je kinderen dan te kalmeren. Daar wil het ASZ van Aalst iets aan doen. Het ziekenhuis heeft een onderzoekskamer voor kinderen helemaal gedecoreerd als circus. Met 1 doel: de kinderen afleiden. Het idee en het geld is afkomstig van de stichting Jana De Koker. Dat is een fonds dat zich inzet voor verschillende kinderziekenhuizen in Brussel en Oost-Vlaanderen.