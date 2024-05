Modestudenten Portus Berkenboom tonen hun creaties op de catwalk: "Elk jaar komen er leerlingen bij"

Een straffe prestatie van avonturier Jelle Veyt. Want na een tocht van anderhalf jaar heeft de Dendermondenaar de top van Mount Denali in Alaska bereikt. "We zijn er!" en "Op de top!" staat er te lezen op de Instagrampagina van Veyt. Het bewijs dus dat hij er is geraakt. Veyt is bezig aan een Seven Summits-uitdaging. Hij wil op elk continent de hoogste bergtop beklimmen, en dat op eigen kracht. Met Mount Denali erbij staat z'n teller nu op vijf van de zeven bergtoppen. De avonturier had er een zeiltocht van enkele duizenden kilometers over de Atlantische Oceaan voor over. En daarna moest hij nog 20.000 kilometer met de fiets door Amerika rijden. En na een beklimming van 6.000 meter, heeft Jelle Veyt nu de top bereikt.