Afval dat omgevormd is tot kunst. Kunstenares Rose Van de Leest haalt al jaren afval uit de Schelde. En met enkele vrienden maakt ze er een landschap van waar een miniatuurtreintje doorrijdt. Dat project krijgt de naam 'More Indians, Less Cowboys'. Dit weekend stelt ze alles tentoon voor het cultuurfestival SMACK in Kruibeke. Wij mochten een kijkje komen nemen tijdens de laatste voorbereidingen.