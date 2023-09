Winkelcentrum Warande in Beveren krijgt er twee nieuwe filialen bij. Interimbureau Randstad en juwelenketen Twice as Nice zullen in november hun intrek nemen in het complex. Dat is een opsteker voor de Warande. Het winkelcentrum zag de laatste jaren enkele grote retailgroepen zoals H&M vertrekken. Maar de kentering lijkt nu toch ingezet. De directie van Warande Beveren ziet de komst van Randstad en Twice as Nice als een bevestiging dat het centrum van de Wase gemeente aantrekkelijk blijft voor handelaars. Twee maanden geleden kondigde het gemeentebestuur trouwens nog aan dat binnenkort de bestrating van het winkelcomplex wordt aangepakt. Loszittende tegels zorgden al langer voor klachten bij shoppers.