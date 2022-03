De zon schijnt, de lente is in het land en dat doet ons terug meer shoppen. Volgens de Modeunie zien winkeliers de laatste weken opvallend meer klanten over de vloer komen. De opvallend fleurige lentecollecties zijn dan ook zeer in trek. Na 2 lastige coronajaren zien ze ook bij schoenen en damesmode Moernaut in Dendermonde de omzet terug stijgen tot op het niveau van voor de coronacrisis.