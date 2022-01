De wintersolden zijn begonnen. Voor de winkeliers is het hopen op een goede soldenperiode, want corona blijft nog altijd roet in het eten gooien. Toch is er in het afgelopen najaar méér verkocht dan in dezelfde periode een jaar geleden. De handelaars willen die lijn dan ook graag doortrekken in de komende weken. In winkelcentrum Waasland Shopping in Sint-Niklaas was het vandaag alvast over de koppen lopen. Het regenweer lokte duizenden shoppers naar binnen.