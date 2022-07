De gele én de groene trui van de Tour de France naar Aalst halen. Dat is het doel van de organisatie van het Aalsterse natourcriterium. Of dat zal lukken, is afwachten, want witte rook is er nog niet. Morgen, tijdens de laatste rustdag in de Ronde van Frankrijk, hoopt de organisatie meer duidelijkheid te krijgen. Wat wel al vast staat, is de deelname van Yves Lampaert. Hij staat op 25 juli sowieso aan de start.