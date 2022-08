De daders van een gewelddadige overval in een huis in Sinaai, bij Sint-Niklaas, zijn nog altijd niet gevat. Verschillende daders braken via de achterdeur in bij een ouder koppel in de Vleehouwersstraat in het centrum van Sinaai. Ze waren uit op geld en juwelen. De man probeerde zich nog te verweren tegen de overvallers, maar kreeg enkele rake klappen. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar is intussen terug thuis. Het labo en het parket kwamen al ter plaatse, maar van de daders is er voorlopig geen spoor.