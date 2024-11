Mist en ongevallen zorgen voor zware ochtendspits op E17 en N47

De mist en enkele ongevallen hebben alweer een lastige ochtendspits veroorzaakt. In onze regio lag het zwaartepunt in Lokeren. Zowel op de E17 als op de N47 gebeurden er ongevallen met heel wat hinder tot gevolg. Op de E17 richting Gent kwam het tot een botsing met enkele voertuigen net voorbij de oprit Lokeren, en ook op de N47 in ter hoogte van de op- en afrit van de E17 gebeurde er niet veel later een ongeval. Daar viel een container geladen met oude banden van een rijdende vrachtwagen. Het gevaarte kwam op de rijbaan terecht, maar bleef wel rechtop staan. Daardoor kon de chauffeur zijn verloren lading zelf als snel terug optrekken. De N47 en de oprit van de E17 richting Antwerpen waren een tijdlang afgesloten voor het verkeer.