Miss België Chayenne Van Aarle betrokken bij zwaar verkeersongeval op de E17 in Kruibeke

In de Sint-Jozefstraat in Lokeren is zaterdagochtend rond half tien een wagen op zijn dak tegen een huisgevel tot stilstand gekomen. De jonge bestuurder reed in de richting van Heiende maar verloor in een bocht de controle over zijn voertuig. Hij kwam in een ondiepe gracht terecht waardoor de auto over de kop sloeg, door een tuin schoof en tegen de gevel belandde. Als bij wonder kon de chauffeur nog zelf en zo goed als ongedeerd uit de zwaar beschadigde auto geraken. De bewoners van de woning, een bejaard echtpaar, waren thuis op het moment van het ongeval. Zij werden opgeschrikt door de luide klap maar bleven zelf ook ongedeerd. De buitenmuur en de voordeur zijn beschadigd, maar instortingsgevaar zou er niet zijn. Vermoed wordt dat overdreven snelheid aan de basis lag van het ongeval.