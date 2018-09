Nog in Aalst is vanmiddag geprobeerd om het wereldrecord gelijktijdig blikjes openen te breken. Maar dat is jammer genoeg mislukt. Er daagden 950 mensen op, en dat waren er niet genoeg om het Japanse record te breken. Dat staat op 1.149 deelnemers. De officiële recordpoging voor het Guinness Book of Records vond plaats op de Foodmarket in Aalst. Ruim 70 foodtrucks waren daarvoor komen opdagen, en dat was dan weer wel een succes, vooral ook om Aalst op de kaart te zetten als winkelstad.