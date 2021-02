Mis niks van Aalst Carnaval dankzij TV Oost!

"Als prins en als mens heb ik één grote wens: dat we dit snel mogen vergeten, want het verdriet gaat door merg en been." Prins Carnaval Yvan De Boitselier zingt in een nieuw nummer hoe elke carnavalist zich momenteel voelt. Carnaval kan niet doorgaan, maar Yvan hoopt de Aalstenaars op deze manier toch wat te troosten. "Dit willen we niet meer beleven, het enige wat we kunnen doen is onze gevel decoreren." Prins Yvan lucht zijn hart. "Ik heb het zelf ook moeilijk, het liedje is een vorm van solidariteit", legt hij uit. Hij postte het nummer met beelden uit de geschiedenis van Aalst Carnaval op zijn Facebookpagina. "Het is een boodschap als Prins, maar ook als gewone carnavalist. Ik zing over hoe we dit momenteel allemaal moeten beleven." Yvan is wel hoopvol en kijkt vooruit. "Noste joor goon we vedrom de mert doen beiven."