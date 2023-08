Een autobestuurder is gisteravond gewond geraakt bij een zwaar verkeersongevel op de Provincieweg in Borsbeke, deelgemeente van Herzele. Rond half twaalf raakte de automobilist om een nog onbekende reden van de weg. De auto raakte enkele verkeerspaaltjes, een stoplicht en een boom. Het voertuig ging door de hevige klap tot driemaal toe over de kop. De brandweer had alle moeite om de man uit het wrak te bevrijden doordat de hele wagen was volgestouwd met kledij, voedingsmiddelen en andere goederen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht. Er is een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze oorzaak en de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.